استنكر خالد شاكر ابن شقيق الفنانة الراحلة شادية، ظهور صورة للفنانة الراحلة في أحد المشاهد السينمائية بقميص نوم عار، لافتا إلى أن الفنانة الراحلة حاولت جاهدة أن تحافظ على عدم ظهورها على مدار الــ30 عاما الماضية من غير حجاب.



وقال "ابن شقيق الفنانة الراحلة" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "العاشرة مساء" على فضائية "دريم" مع الإعلامي وائل الإبراشي: إن تداول هذه الصورة للفنانة الراحلة عقب وفاتها أمر مؤسف، لافتا إلى أن الجميع مستاء ومنزعج بسبب هذه الصورة.



وتابع أن استخدام هذه الصورة قد يسيئ للفنانة الراحلة عقب وفاتها، مطالبا المواقع الإلكترونية في مصر بعدم نشر هذه الصور تنفيذا لوصيتها.



وأكد أن صاحب الصورة المنتشرة كانت في عام 2012 أثناء دخولها المستشفى، وكان لديها ممرضة ومعالج طبيعي، معتقدا أن ذلك الشخص هو من تورط وصور الفنانة الراحلة.