عادت الفنانة نيرمين الفقي لإثارة الجدل من جديد وخطف الانظار على مواقع التواصل الاجتماعي، وهذه المرة بسبب مفاجأتها للجمهور بخسارتها الهائلة لوزنها واستعادتها رشاقتها وكأنها في فترة العشرينيات.

هكذا تستعيد نيرمين الفقي جماهيريتها وشبابها!

ويبدو ان نيرمين الفقي تحاول بقوة استعادة فترة تألقها في التسعينيات عبر الظهور بإطلالات مختلفة في كل فترة، إلا ان هذه المرة نجحت في خطف الأنظار إليها عبر مواقع التواصل الاجتماعي ورواده الذين تداولوا أحدث صور نيرمين الفقي داخل صالة الجيم وهي تؤدي تدريبات رياضية قاسية لتستعيد رشاقتها.

وفاجأت نيرمين الفقي الجميع بخسارتها الهائلة لوزنها وفقدت أكثر من 10 كلغ في الفترة الأخيرة، ونشرت صوراً لها توضح الفارق الكبير في شكلها قبل وبعد فقدانها لوزنها، وابدى بعض رواد مواقع التواصل إعجابهم بإصرار نيرمين الفقي لاستعادة رشاقتها ونجوميتها في حين سخر منها البعض الآخر بعد ظهورها وكأنها عادت إلى فترة العشرينيات.

وكانت نيرمين الفقي قد واجهت تحديات صعبة في السنوات الاخيرة بسبب إخفاق معظم أعمالها الفنية، وغياب الأضواء عنها بعد فترة تألقها في الدراما المصرية في التسعينيات، قبل ان تعود في السنوات الأخيرة بإطلالات مختلفة وبهيئة جديدة وكذلك أعمالاً جديدة وآخرها مسلسل "أبو العروسة" مع رانيا فريد شوقي وسوسن بدر، والذي تواصل تصويره في الفترة الحالية.