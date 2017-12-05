أكدت الفنانة اللبنانية مروى ان فيلم «الفندق»، الذي شاركت في بطولته مع النجمة علا غانم والفنان محمد نجاتي والفنان الشاب احمد كرارة شقيق النجم المصري امير كرارة، يناقش ظاهرة الخيانة الزوجية بشكل مختلف عن المعتاد، وقالت: العمل جيد بمشاركة فنانين قدموا الشخصيات بشكل رائع مع مخرج وثقت في آرائه وخصوصا لأنه يطرح مروى بشكل مختلف وتحديدا عن آخر فيلم قدمته منذ فترة قصيرة، فيلم «اللي اختشوا ماتوا»، حيث كان دوري وأدائي فيه مختلفين دراميا وكان مفاجأة للناس بسبب النقلة وتنوع أدواري، حيث فصلت الجمهور عني كمطربة ولفت الأنظار لمروى الممثلة التي توصل الدور بأدائها بعيدا عن شخصيتها الحقيقية، ووجدت في «الفندق»، دورا فيه مشاعر إنسانية، لذا وافقت عليه لأنه يقدمني بشكل مختلف، أما بالنسبة للدور فأقدم شخصية «شمس» التي تلتقي مصادفة بشخص كانت تربطها به علاقة، فتبدأ أحداث مشوقة تنقلب وتتصاعد سلبيا إلى ان تنتهي بإنقاذه وإنقاذ أنفسنا من جريمة كان من الممكن ان نرتكبها.

وعن سبب وضع الرقابة على الفيلم إشارة +16 سنة، ردت: هذه رؤية جهاز الرقابة على المصنفات الفنية، لكن الفيلم لا يتضمن أي مشاهد أو ألفاظ جريئة، ولكن الموضوع الذي يناقشه لا يستوعبه من هم اقل من 16 سنة ممن يشاهدونه، وهذا هو المقصود بهذه الاشارة، إضافة إلى أن هذا هو عمل الرقابة والفنان مجبر على الالتزام، «ولو الرقابة شايفة ان القضية لا تناسب اقل من السن، فهي أدرى بعملها».

وحول حضورها السينمائي ولماذا هو اكثر من التلفزيوني، أجابت مروى، وفق موقع «الفن»: أنا احب السينما وأعشقها ومع ذلك لي أعمال في التلفزيون، حيث شاركت ​​​​​​​البطولة في مسلسل «سماره»، مع غادة عبدالرازق وحصدت نجاحا كبيرا وإعجابا بأدائي لدوري فيه، ولي عمل تلفزيوني سيتم عرضه في الفترة المقبلة وهو بعنوان «جنون الشهرة»، وهو مسلسل من إنتاج عربي ضخم كبير لمحمد أمين، وحاليا أقرأ سيناريو جديدا تلقيت عرضا لتقديمه، فأنا بحاجة للدور الذي يقدمني بشكل جديد ومختلف للجمهور باستمرار.

وعن نشاطها الغنائي، قالت: السنة الماضية جهزت مجموعة من الأغنيات التي طرحت منها أغنية بعنوان «بلاش مرجحة»، وحققت نجاحا كبيرا، أما الثانية، فقد انتهيت من تجهيزها وتصويرها وقريبا سيتم طرحها.