تحدثت الاعلامية بوسي شلبي عن أكثر عمل ترك بصمته في مسيرتها، وقالت: قريبا يمضي 25 سنة على مسيرتي في عالم الإعلام، ولكن بسبب مشاركتي في تقديم العديد من المهرجانات الفنية، ارتبط اسمي بـ «السجادة الحمراء»، وأكثر ما يسعدني هو عندما يتم ذكر كلمة «مهرجانات» فورا يتم ذكر اسمي على الألسن، ولكن من أكثر الأعمال التي تركت بصمتها، ربما هو مهرجان «كان» لأنه من أهم المهرجانات التي شاركت بتقديمها.

وعن تجربة التمثيل وهل من الممكن أن تخوضها، قالت شلبي، في تصريحات صحافية لها: بدأت بتلقي العديد من العروض التمثيلية بعدما حصلت على لقب ملكة جمال مصر، ولكنني لا أرغب في خوض هذه التجربة بتاتا، وهدفي الأول والأخير هو أن أكون وأبقى مذيعة.

وحول السبب وراء اختيارها أن تكون مذيعة على الرغم من أنها حائزة شهادة تجارية، ردت: منذ الصغر وأنا أحلم بأن أكون مذيعة مثل أختي، إحدى أكبر الإعلاميات في مصر والعالم العربي، ولكن بسبب حصولي على مجموع أهلني لخوض اختصاص التجارة، لم أتردد بالحصول على هذه الشهادة، لأنني كنت دائما على ثقة تامة بأنني سأخوض عالم التقديم، فالشهادة كالسلاح، وربما سيساعدني هذا الاختصاص بالمستقبل في حال أردت فتح مؤسسة خاصة بي والابتعاد عن الإعلام.

وبسؤالها عن الإعلام وهل تحول إلى تجارة، أجابت: للأسف الحقيقة مؤلمة بعض الشيء، ولكن نعم، الإعلام تحول إلى تجارة، فهناك برامج عديدة حولت رسالة الإعلام إلى كسب للأموال فحسب.