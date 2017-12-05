قرر صناع مسلسل «​خيانة عظمى​»، من تأليف ​عبدالله حسن​ و​أمين جمال​ وإخراج أحمد حسن وإنتاج «راديو وان» للمنتج خالد حلمي، تأجيل تصوير العمل إلى ما بعد شهر رمضان المقبل، وذلك بعد الصعوبات التي واجهت العمل في الأيام الماضية.

وذكرت تقارير صحافية أن العمل شهد صعوبة في بدء تصوير أول مشاهده، وهو ينتمي لأعمال الـ 45 حلقة، بعد أن اعتذر عدد من الفنانات عن بطولة العمل ومنهن مي سليم وعائشة بن احمد ونجلاء بدر​ وحنان مطاوع وغيرهم وهذا كان سببا في التأجيل.

وتدور أحداث «خيانة عظمى»، حول المفهوم الحديث للجاسوسية في الألفية الجديدة وكيف تغير شكل الجاسوس في عصرنا الحالي، بعد انتشار الإنترنت و«السوشيال ميديا»، وما أحدثه التطور الجديد في التكنولوجيا، ويقدم شكلا جديدا للجاسوس بعيدا عن الشكل القديم كما هو متعارف عليه في أذهاننا.