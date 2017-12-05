ينوي القائمون على مسلسل «باب الحارة» بشكل جدي تعزيز عملهم الشامي الشهير بوجه نسائي جميل. وكما فعلوا في الجزء الثامن من المسلسل بإشراك سلاف فواخرجي، وفي الجزء التاسع منه، بإشراك رنا الأبيض، فإنهم يسعون للتعاقد في الجزء العاشر مع ​صفاء سلطان​ أو ​نسرين طافش​، بحسب موقع الفن.

علما أن رنا الأبيض ستستمر بالجزء الجديد، إضافة إلى عدد من الممثلين الذين اكدوا مشاركتهم من دون أن يوقعوا العقود أمثال صباح الجزائري وميلاد يوسف ووفاء موصللي ومصطفى الخاني.

من جهة أخرى، كشفت مصادر ​إعلامية مصرية أن صناع مسلسل «الضاحك الباكي»، الذي يتناول قصة حياة الممثل الراحل نجيب الريحاني، رشحوا ​صفاء سلطان​ لتقوم بتجسيد شخصية الفنانة الراحلة بديعة مصابني داخل أحداث العمل.

ومسلسل «الضاحك الباكي» كان مقررا أن يخرج إلى النور منذ عدة سنوات، إلا أنه تم تأجيله بسبب أزمات إنتاجية ويحاول صناع العمل في الفترة الحالية حل تلك الأزمات لعرضه خلال شهر رمضان المقبل.