ترتفع وتيرة التحديات أسبوعا بعد آخر، وتصبح المهمات المطلوبة من المصممين - المشتركين أكثر صعوبة لإثبات قدرتهم على التميز، وقد واجه المشتركون الـ 13 واحدة من المهمات الأصعب ضمن الحلقة الثالثة من الموسم الثاني من البرنامج العالمي بصيغته العربية «Project Runway ME» على MBC4 و«MBC مصر».



وأضفت النجمة اللبنانية نجوى كرم نكهة خاصة على الحلقة، التي طلب من المشتركين فيها أن يستوحوا من رسومات أطفال «مركز سرطان الأطفال في لبنان»، تصميما يقنع المرأة العصرية، وتمكن ساهر عوكل من فلسطين من أن يلفت انتباه اللجنة إلى تميز تصميمه الراقي، ويفوز بالمنافسة ويحصل على حصانة تحميه من الاستبعاد في الحلقة القادمة، فيما انتهت رحلة نورة العبدالله من الكويت، وغادرت البرنامج، وسيقع على عاتق «MBC الأمل» بيع التصاميم الثلاثة الأفضل بالمزاد العلني على أن يعود ريعها لمركز سرطان الأطفال.

في هذه الحلقة، تنافس المشتركون كالعادة أمام لجنة التحكيم المؤلفة من رئيسها المصمم اللبناني العالمي إيلي صعب، وعارضة الأزياء والإعلامية التونسية-الإيطالية عفاف جنيفان، والنجمة المصرية العربية يسرا، بالإضافة إلى ضيفة الحلقة النجمة اللبنانية نجوى كرم التي فاجأت المشتركين بزيارتها إلى «مركز سرطان الأطفال في لبنان»، حيث كانوا يمضون وقتهم بالتواصل مع الأطفال ويستعيدون روح الطفولة، ويشعرون بمعاناتهم وألمهم ويعطونهم أملا بحياة أفضل في المستقبل وأن يتمكنوا من الانتصار على المرض، وعلقت نجوى كرم بالقول إن «التحدي الأحلى هو الذي يعطي الأمل بغد أفضل، خصوصا مع الأطفال المصابين بهذا المرض»، فيما اعتبرت ريم فيصل أن ما يواجهه المشتركون في هذه الحلقة هو أحد أصعب التحديات.



ومع خروج نورة العبدالله، يستمر خلال الأسبوع المقبل 12 مشتركا هم: ساهر عوكل من فلسطين، ريم عبدالغني وأبرار حسان ودانة الزمان من السعودية، زينو توافق من الجزائر، ميخائيل شمعون وزبيدة عكاري وأحمد عامر من لبنان، سارة لاشين ومحمد صلاح الدين من مصر، مالك الغني من تونس، وعبدالحنين راوح من المغرب.