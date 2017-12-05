كشفت الفنانة اللبنانية يارا عن تحضيرها لأغنية جديدة باللهجة الخليجية. وجاء ذلك من خلال نشرها على «انستغرام» صورة لها من داخل استديو التسجيل برفقة الملحن المصري محمود خيامي.

وعلقت على الصورة بالقول: «قريبا أغنية جديدة باللهجة الخليجية مع محمود خيامي، كلمات حسين اليامي ومن توزيع خالد نبيل، إن شاء الله تعجبكم أغنية مختلفة عن أي أغنية عملتها قبل يلا توقعوا شو عنوان الأغنية؟».

وتأتي هذه الأغنية «السينغل»، بعد إصدار يارا لألبومها الأخير بعنوان «معذبني الهوا​» ويضم 8 أغاني منوعة بين اللهجتين اللبنانية والمصرية.