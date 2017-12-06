رغم مرور عامين على زفافهما، إلا أن الفنان مصطفى فهمي، حرص على الاحتفال بزفافه مرة أخرى، على الإعلامية فاتن موسى، وذلك بأحد المطاعم في العاصمة اللبنانية بيروت.

وهنا نعرض لكم معلومات عن فاتن موسى، زوجة مصطفى فهمي:



_ هي إعلامية لبنانية، عملت محررة صحفية بقسم الفن، كما عملت محررة فنية أولى بمجلة "شهر زاد".

_ عملت معدة برامج بقناة "نجوم"، التي تُبث من دبي، وبعدها عملت مذيعة بنفس القناة، وقدَّمت برنامجًا بعنوان "ما في دخان بلا نار مع فاتن موسى".

_ عملت مستشارة إعلامية للفنان الإماراتي فايز السعيد.

_ حاورت من خلال برنامجها عددًا من نجوم الفن، كما غطّت عددًا من المهرجانات المهمة.

_ تعرفت على الفنان مصطفى فهمي عقب طلاقه من الفنانة رانيا فريد شوقي.

_ أعلنا زواجهما أوائل 2015، دون إقامة حفل زفاف.



_ كان أول ظهور لهما، في الدورة السابعة والثلاثين من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

_ احتفلا بحفل زفافهما، وسط حضور عدد كبير من أصدقائهما، كما حضر الحفل الفنان حسين فهمي شقيق العريس.