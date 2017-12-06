أثار الممثل حسن الرداد وزوجته الممثلة إيمي سمير غانم ضجة كبيرة خلال استضافتهما في برنامج "حكايتي مع الزمان" من تقديم منى أبو حمزة.

وعبّر الرداد في اول لحظة رأى فيها ايمي بملامح وجه متقدمة في السن، عن دهشته، وقال لها بكل حب انها لا تزال جميلة وتحافظ على وجهها الطفولي.

وفي المرحلة الثانية من المكياج الخاص بتقدمهما في العمر، حين يصبحان في عمر الـ80 عاماً، كانت الصدمة على وجوههما كبيرة، وصرخا معاً "يا لهوي"، ولم يتمكنا من السيطرة على نفسيهما، ولم يتوقفا عن الضحك، وأخذت إيمي تناديه "يا حج" بطريقة عفوية ومضحكة مع هستيريا من الضحك .

ونشر الرداد مجموعة من الصور على صفحته على "انستغرام" من البرنامج وهو في سن الستين، ومن ثم في الثمانين، وعلق عليها بأنها تجربة جديدة أن يرى نفسه في هذه السن وكيف سيصبح شكله.

أما إيمي فنشرت صورة مجمعة لصورها في المراحل العمرية المختلفة وكيف تطور شكلها.

وتدور فكرة البرنامج على أن يظهر الضيفان في مراحل عمرية مختلفة، في البداية يتحدثان وهما في مرحلة الشباب، ثم يتم وضع مكياج خاص ليظهرا بعدها في سن الـ 60 عاماً، ويتخيلان ما سيكونان عليه وقتها، وبعدها يتم وضع مكياج آخر ليصبحا في سن الـ 80 عاماً، ويتخيلان كيف سيكون وضعهما ويكشفان عن أمنياتهما خلال هذه المرحلة.