كشفت الفنانة سهير البابلي عن رفضها مشهد احتضان الفنان فتحي عبدالوهاب لها في مسلسل "قلب حبيبة".

وقالت خلال استضافتها في برنامج "العاشرة مساء"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، إن المشهد تطلب احتضانه لها بعد عودته من السفر في المسلسل، لكنها رفضت وأضافت: "محدش يحضني ولا يبوسني ولا الحاجات دي، هم اتجننوا؟".

وعندما قال لها الإبراشي أن فتحي عبد الوهاب كان ابنها في المسلسل قالت له: "بس في الحقيقة مش ابني ممكن يتجوزني".

وهنا قالت ابنتها أن المشاهدين لم يشعروا بأي شيء غير عادي في المسلسل، وان عدم وجود مشهد الحضن لم يؤثر على الأحداث.