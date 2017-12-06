تعددت الشائعات مؤخرا حول الحياة الشخصية للفنانة المصرية ريم البارودي، وزادت أخبار ارتباطها وكان آخرها ما قيل بشأن علاقتها بالفنان أمير شاهين.

وقالت ريم إنها لا تعرف سبب تكرار شائعات زواجها، فمرة من ابن الفنان طلعت زكريا ومرة أخرى سمعت شائعة زواجها من رجل أعمال خليجي، ونفت كل ما يتعلق بذلك، مؤكدة أن علاقتها بعائلة الفنانة إلهام شاهين قوية جدا، وعلاقتها بالفنان أمير شاهين خاصة ولا تعتقد أنها يمكن أن تتأثر بالشائعات.

وأضافت ريم، بحسب مجلة «لها»، إنها تعرف أن هناك شخصا ما يحاول أن يحاربها ويقضي على نجاحها من خلال تكرار الشائعات حول حياتها الشخصية، لكنها لن ترد عليه وستكتفي بعملها فقط، ورفضت ذكر اسم هذا الشخص، وقالت إنها لا تحب الطاقة السلبية، وتركز حاليا على أعمالها الفنية المقبلة، فهل قصدت ريم طليقها الفنان أحمد سعد أم الفنانة سمية الخشاب؟

يذكر أن ريم نشرت صورة لها من عيد ميلاد الفنان أمير شاهين وكانت تقبله في الصورة بطريقة جعلت الجمهـــــور يظن أن علاقتهمـــــا تجاوزت حـــد الصداقة.