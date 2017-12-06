بيروت ـ بولين فاضل

فاجأت الفنانة اللبنانية ميسم نحاس الجمهور والصحافة بطرح أغنية جديدة لها في الإذاعات بعنوان «كلمة حبيبي» بعد غياب ثلاث سنوات عن الخريطة الفنية وخريطة الإصدارات والإطلالات الإعلامية.

وكانت ميسم تزوجت في العام 2012 من طبيب الأسنان د.مجد معوض بعد زواج أول من الموزع الموسيقي روجيه أبي عقل انتهى بالطلاق وأثمر ولدا وحيدا، وهي كانت بدأت مشوارها الفني في العام 1999م بأغنية «زين زين»، ثم أصدرت لاحقا أغنيات لاقت نجاحا ورواجا مثل «أحلفك بالله، فكرت كتير، كذاب كبير، مهضوم» وغيرها، وقد لمع نجمها، لاسيما انها لم تكتف بالغناء بل خاضت أيضا التمثيل من خلال تجربة تلفزيونية ناجحة إلى جانب الفنان جورج خباز في مسلسل «قصة حب».

وأطلت ميسم نحاس، التي قال البعض إنها اعتزلت الفن فيما أشاع البعض الآخر ان زوجها الطبيب لا يحبذ حضورها في صميم الحياة الفنية والأجواء الفنية، أخيرا في مقابلة إذاعية لتوضح وتؤكد انها ابتعدت عن الساحة الفنية بملء ارادتها وقناعتها، وإذا كانت أصدرت أغنية جديدة فحبا بالغناء لا حبا بالأجواء الفنية السائدة والواقع الفني الحالي، نافية بشدة أن يكون زوجها وراء هذا الغياب، لاسيما أنه يهوى الموسيقى ويعزف ويلحن ويكتب الأغنيات، مؤكدة أنه أكثر من يشجعها على العودة إلى الساحة الفنية بدليل أنه كتب ولحن لها حتى اليوم ثلاث أغنيات هي «بحبك، أحلى العرسان، كلمة حبيبي».

ولفتت الى ان ابتعادها عن الساحة الفنية إنما هو قرار ورغبة شخصية، فبعد بلوغها مرحلة متقدمة من النضوج النفسي والفكري أدركت انها نالت نصيبها من الفن والشهرة والأضواء وما عادت تقبل ان تقدم التضحيات والتنازلات من أجل الفن، وقالت: «ما من فنان لا يقدم التنازلات في مرحلة معينة من حياته، علما بأني قد أندم اليوم على ما فعلته في حينه، لكن لو لم أقدم هذه التنازلات لما كان اسمي لمع ولما كنت حققت نجاحا، ثم ان الفن اليوم تغير وما عاد هناك احترام لعين المشاهد أو عين الطفل أو عين الأهل، وبالتالي المطلوب التسليم بهذا الواقع الخاطئ والسير فيه، وأنا لست على استعداد لذلك»، معتبرة ان أحدا ليس معصوما من الخطأ، وفي مجال الفن هي أخطأت وقد علمتها اخطاؤها ان تسلك الطريق الأفضل، ورأت ان الناس يحسدون الفنان على حياة الشهرة والأضواء لكن عدم معرفتهم بواقع هذه الحياة هو الذي يدفعهم إلى ذلك.

وأضافت نحاس: «لحياة الشهرة سلبياتها وإيجابياتها، ومن يعتقد اننا نعيش فرحا دائما أو اننا ننام والضحكة مرسومة على شفاهنا ونستيقظ والفرح في قلوبنا هو مخطئ بالتأكيد»، مؤكدة ان لا شيء يدوم في الحياة سوى العائلة، أما الفن فلا يدوم، وبمقدار ما يكون اسم الفنان في أوجه يكون «الفانز» إلى جانبه، أما حين ينكفئ الفنان ويبتعد بعض الشيء فيتحول «الفانز» إلى فنان آخر.

وانتقدت مواقع التواصل الاجتماعي لناحية انها قضت على خصوصية الفنان، وألقت باللوم على الذين ينشرون تفاصيل يومياتهم عبر «انستغرام» أو «فيسبوك»، وقالت ميسم إنها سعيدة اليوم في زواجها الثاني، وإذا كانت تطلقت من الموزع روجيه أبي عقل فلأن الدنيا قسمة ونصيب، وهي تكن له كل مودة واحترام، لاسيما أنه والد ابنها، لافتة إلى انها الوجه الإعلاني لزوجها الاخصائي في تجميل الأسنان وهي تدعمه وتقف إلى جانبه، وأضافت: «مهما فعلت من أجله يبقى قليلا، فهو الشمعة المضيئة في حياتي».