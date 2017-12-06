أعلنت النجمة السورية سلاف فواخرجي انتهاء تصوير مشاهدها في بطولة المسلسل السوري ـ اللبناني المشترك «هوا أصفر»، الذي تتشارك بطولته مع يوسف الخال ووائل شرف ويامن الحجلي وآخرين.

وأكدت سلاف أنها بدأت تصوير مشاهدها في المسلسل المصري «خط ساخن» الذي سيشكل بوابة عودتها الى الدراما المصرية بعد غياب ليس بالقصير، وقالت في تعليق نشرته على صفحتها الرسمية على «إنستغرام»: «بداية تجربة جديدة في مصر الحبيبة، صار فيني ودع «شغف» وهي الشخصية اللي عشت معها فترة طويلة من وقت ما كانت اسماً على ورق، لحد ما تشكلت من لحم ودم وروح، وعشت معها خيباتها وقلقها وقوتها وضعفها في المسلسل وبالحياة كمان، وهي عم تحاول تصد الهوا الأصفر أو تميل معه لحد ما تزول غيمة هالكرة الكبيرة المسيطرة عالجو، وناطرة معكن لنشوفها وقت العرض إذا راح تقدر تغير شي او لا، بس الأكيد أنها حاولت تحقق بداية جديدة».

وأضافت: «نهاية هوا أصفر مع شغف وشقا كل إنسان اشتغل بالمسلسل بحب وإخلاص وحلم كبير، ودائما بالنهاية بداية، ودائما للبدايات الجديدة سحرها وتعبها، من القاهرة للشام وبيروت سلام».

وتتشارك سلاف بطولة مسلسل «خط ساخن» مع النجم المصري حسين فهمي ومشاركة مجموعة من الممثلين ومنهم نضال الشافعي، سلمى غريب، محمود فارس، هايدي رفعت، وفوزية حسين. والعمل من تأليف فوزية حسين وإخراج حسني صالح ومن المتوقع عرضه في موسم رمضان 2018.

وعلى صعيد آخر، ستكون سلاف حاضرة ضمن أنشطة «أيام قرطاج المسرحية»، حيث ستكون مكــرمة برفقة ثلاثــة من المسرحيين العــرب، وفي مقدمهــم النجـــم المصري محمد صبحي.