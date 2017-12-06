يبدو أن الجزء الثاني من مسلسل «الهيبة» لا يزال يعاني من تداعيات انسحاب الفنانة نادين نسيب نجيم، وكذلك عدم تفاعل فريق العمل الأساسي مع الجزء الثاني، ويرى البعض أن الشركة المنتجة تسرعت في الإعلان عن جزء ثان حيث فاجأت حتى بعض العناصر الأساسية بالمسلسل، والسبب الوحيد برأيها هو نجاح الجزء الأول برغم الأخطاء والنقد اللاذع، لجهة الأحداث، الذي تعرض له العمل في موسم دراما رمضان الماضي.

ويبدو أن المخرج سامر البرقاوي أصبح حليفا علنا لنادين نجيم بدليل تصريحه الأخير الذي يقول فيه إن «نادين نجيم علامة فارقة في رمضان»، في إشارة إلى تفاهمه الواضح معها بعد النجاح الذي حققته مسلسلات تولى البرقاوي إخراجها إلى جانب نادين، وكان يفضل أن تكون نجيم هي بطلة الجزء الثاني.

من جهة أخرى، تؤكد مصادر، بحسب موقع «نواعم»، أن كاتب «الهيبة» هوزان عكو واقع في مشكلة بشأن الأحداث، ولا شيء نهائيا حتى هذه الساعة الآن فيما يتعلق بالنص والجزء الثاني، وفق المعلومات المتداولة.

وأشارت المعلومات إلى أن عكو يحاول الابتعاد عن الحساسية التي فرضها الجزء الثاني على فريق العمل، والأهم بالنسبة له هو كتابة أحداث متسلسلة لا تخرج عن الإطار الواقعي وإقناع المشاهد بأن الجزء الثاني مجرد خيال بل أن تكون الأحداث مترابطة جدا لجهة القصة والعائلة كما هو حال الجزء الأول.

وحتى الآن لا شيء عن «الهيبة 2»، ولـــــو أن بعــض المقـربين أو العامليــن في المسلسل ينـتـظــرون أن يبادر المنتج صادق الصباح إلى الاعتذار عــن تقديـم جزء ثان من العمل رغم أن العقود وقعت مع نيكول سابا وعدد من الممثلين الذين شاركوا في الجزء الأول، كما ستكون نهاية السنة الحالية الحد الفاصل في تسليم الكاتب هوزان عكو النص كاملا للممثلين والبدء في التصوير.