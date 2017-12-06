تحدث النجم المصري حسن الرداد عن علاقات الحب في حياته قبل زواجه من النجمة إيمي سمير غانم، وأكد أنه لم تكن لديه أي قصة حب خلال مراحل الحياة المختلفة سواء في المدرسة أو في أي مكان آخر.

وعن أسباب ذلك، قال الرداد، خلال استضافته في برنامج «عيش الليلة» على قناة «DMC»: «عندي وجهة نظر هي إني أحب عندما أقرر أن أتزوج، وخلال هذه المراحل كان قرار الزواج بعيدا عني، فبالتالي ستنتهي جميع العلاقات بالفشل». وأضاف أنه كان حريصا دائما على أن تكون العلاقات في حدود الصداقة فقط، إلى أن تزوجت إيمي، وتابع: «إيمي هي أول حب وآخر حب في حياتي».