توفي المغني جوني هاليداي، الذي جسد موسيقى الروك الفرنسية بصوته القوي، عن 74 عاما ليل الثلاثاء الاربعاء اثر اصابته بسرطان الرئة.

واعلنت زوجته ليتيسيا وفاته في بيان ارسلته فجر امس الى وكالة «فرانس برس». وكتبت فيه «رحل جوني هاليداي. أكتب هذه الكلمات من دون ان أصدق ذلك. إلا أن هذه هي الحقيقة. لقد رحل زوجي. غادرنا خلال الليل كما عاش طوال حياته، بشجاعة وكرامة».

واضافت «حتى اللحظة الاخيرة عاند المرض الذي كان ينهشه منذ اشهر، فأعطانا امثولات حياة رائعة».

واضافت «كان جوني رجلا خارجا عن المألوف. لا تنسوه. سيبقى معنا الى الابد».

وقد علق قصر الاليزيه على وفاة جوني هاليداي في بيان «في داخلنا جميعا شيء من جوني»، في اشارة الى اغنيته الشهيرة «كلكو شوز دو تينسي».

واضاف البيان «لن ننسى اسم جوني هاليداي ولا وجهه ولا صوته ولا اداءه الذي بات بخشونته وحساسيته جزءا من تاريخ الاغنية الفرنسية».

وكان جوني هاليداي أدخل المستشفى في باريس قبل شهر بسبب قصور في الجهاز التنفسي، وقد امضى فيه ستة ايام قبل ان يعود الى منزله الواقع غرب باريس.

وكان المغني الشهير أعلن في مارس الماضي انه مصاب بسرطان الرئة بعدما شخص المرض في نوفمبر 2016.

وكاد المغني ان يموت قبل سنوات عندما دخل في غيبوبة لعدة ايام في العام 2009 بسبب مضاعفات عملية جراحية في الظهر، وقد حاول كذلك الانتحار العام 1966 بعد طلب زوجته سيلفي فارتان الطلاق.