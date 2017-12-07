حكت الفنانة المصرية القديرة مديحة يسري موقفاً طريفاً حدث لها مع العندليب الأسمر عبد الحليم المصري، في منزل موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب.

وقالت مديحة يسري، خلال لقائها عبر فضائية "الحياة" المصرية: "تقابلت مع عبد الحليم حافظ في منزل محمد عبد الوهاب وكان معي محمد فوزي".

وتابعت الفنانة المصرية، "عبد الحليم قال لي ماما مديحة وحاول يحضني، ولكن محمد فوزي قال له: لا ده في الفيلم بس مش هنا".

وأضافت مديحة يسري، أنها كانت تشعر بأنها أم حقيقية لعبد الحليم حافظ وحسن يوسف في فيلم الخطايا، كما أنهما كانا يبادلانها نفس الشعور.