أعلنت المطرية السورية، وعد البحري، في قرار مفاجىء، اليوم الثلاثاء، اعتزالها الفن والغناء.

ووجهت وعد رسالة إلى جمهورها، عبر صفحتها على فيسبوك قالت فيها: “أصدقائي أحبائي وكل من وقف معي في حياتي ومسيرتي الفنية، ولكل من أحب صوتي وفني أنا آسفة جدًا، لأني سأخذلكم وأعتزل الفن والغناء”.

وأضافت: “آخر تواجد لي فنيًّا سيكون على أرض فلسطين، (عشان) يكون ختامه مسك.. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه”.

وقالت البحري في تصريح لموقع “إرم نيوز” الاردني، إن قرار اعتزالها الغناء نهائي ولا رجعة فيه.

وأرجعت البحري قرار الاعتزال إلى رغبتها في العيش بعيدا عن مشاكل الوسط الفني، قائلة: “زهجت وقرفت من كل حاجة.. أنا فاشلة وأريد ترك المجال”.

واختمت تصريحاتها قائلة: “أشعر بالراحة التامة حاليا، وهذا أحسن قرار أخذته في حياتي”.