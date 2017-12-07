طالب المخرج عامر الحمود بتعويض يبلغ 15 مليون ريال من الفنانين ناصر القصبي وعبدالله السدحان، عن الجزئين (17 و18) من مسلسل "طاش ماطاش".

وقال محمد السنيدي محامي الحمود، وفقا لـ"المدينة"، إنهم أقاموا دعوى قضائية ضد القصبي والسدحان خلاف الدعوى الأولى التي صدر قرار فيها بتعويض الحمود بمبلغ 1.3 مليون ريال عن حلقات المسلسل من الجزء 3 - 16، والذي تم دفع 650 ألف ريال استقطاع من حساب القصبي بينما لم يقم السدحان بسداد ذات المبلغ بسبب عدم وجود حساب لديه.

وأوضح أن المبلغ المطلوب عن الجزئين 17 - 18، مضاعف عشرات الأضعاف حيث يبلغ 15 مليون ريال وذلك بسبب العقد الضخم القائم بين mbc والفنانين، على عكس عقدهم الأول مع التلفزيون السعودي الذي بلغ 700 ألف ريال.

وأكد أنهم يحاولون الحصول على صورة من العقود المبرمة بينهما وmbc، وسيطالبون اللجنة بمخاطبة القناة لمعرفة قيمة العقد وإن لم تستجب الأطراف المعنية.

وألمح إلى أنهم قد يضطرون لنشر مطالبات مالية للسدحان لعدم تسديده مبلغ التعويض، قائلا: "والله لن نتركه".