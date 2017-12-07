كشفت النجمة اللبنانية اليسا انها حاليا لا تعيش أي قصة حب و"قلبها مغلق" بانتظار أن يدق قلبها لشخص جديد، مما يعني أنها اعلنت انفصالها بشكل غير مباشر عن حبيبها اللبناني ناجي خضر الذي ترددت أنباء كثيرة في وقت سابق عن ارتباطها بعلاقة غرامية به خصوصا مع تأكيدها هذا العام في برنامج "مجموعة انسان" بانها تعيش حالة حب قد تتوج بالزواج.

اليسا تنفصل عن حبيبها

كلام اليسا جاء خلال المؤتمر الصحافي الذي عقدته في مصر مع شركة اورنج للإتصلات، وأكّدت فيه بأن قلبها حالياً لا يدق بالحب اتجاه أي شخص، وهي تكرس وقتها للفن فقط لا غير، مشيرة الى أنّها حينما ستعيش هذا الشعور يوماً ما ستخرج الى العلن وتنشره بنفسها.

وناشدت صاحبة اغنية "اجمل احساس" أهل الصافة والإعلام بعدم إطلاق الاشاعات والتخيلات عن حياتها الخاصة، فيما تضامن الجمهور مع نجمته التي تعيش حاليا فراغا عاطفيا على الرغم من رومانسيتها، وتمنوا لها بان يكون الحظ معها وافرا اكثر في العام المقبل.

اليسا توضح علاقتها مع وديع النجار

اليسا تطرقت ايضا الى علاقتها بالمصور اللبناني الشهير وديع النجار الذي تربطها به صداقة عمرها أكثر من 25 عاما منذ طفولتهما.

وجددت نفي شائعة ارتباطهما قائلة "ما برتبط بصديق .. وعندما أرتبط بشخص سأعلن للجميع"، مضيفة أنه لا يصح أنه عندما تنشر صورها مع صديق يتكهن البعض بوجود علاقة عاطفية.

اليسا ووديع النجار

وكانت إليسا ووديع النجار اثارا الجدل هذا العام بخبر تم تداوله بشكل غير مسبوق عبر السوشيال ميديا عن خطوبتهما وأنهما سيعلنان زواجهما خلال الفترة المقبلة، لكنها نفت الامر اكثر من مرة.

يشار الى ان اليسا عادت الى لبنان لاستكمال تصوير حلقات برنامج "ذا فويس" والذي تم تأجيل عرضه من الشهر الماضي إلى شهر مارس المقبل، فيما قررت ان تحيي حفل رأس 2017-2018 في حفل مشترك مع الفنانة شيرين عبد الوهاب والنجم العراقي ماجد المهندس في فندق جراند حياة بمدينة دبي الإماراتية.