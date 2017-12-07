أطلت الفنانة أصالة نصري بمظهر جديد فاجأ الجمهور المتابع لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث ظهرت في مؤتمر شاركت فيه بالبحرين بشعر قصير يواكب الموضة التي لجأت إليها الكثير من الفنانات مؤخرا، فيما شكرت مصفف الشعر أحمد حمزة بالتدوينة التي كتبتها عن فريق العمل، فأعاد نشرها عبر حسابه الخاص.

وكتبت أصالة على الصورة معلقة: «ما أطيب اللحظات وأنا بين من أعزني (أهلي في البحرين).. أنا منهم حتى قبل أن أصبح هكذا رسميا.. أفرح معهم ولهم فالطيبون الكرام يستحقون الفرح».

من جهة أخرى، وبعدما أكدت وسائل الإعلام المصرية خبر وفاة الشاعر الغنائي المصري ​أحمد معتز​ إثر تعرضه لحادث أليم، نعته ​أصالة بكلمات مؤثرة، وذلك من خلال نشرها لصورة له على إحدى صفحاتها الخاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وعلقت عليها: «هو الشاعر الذي كتب واحدة من أعز الأغاني على قلبي (يا عالم).. انتقل اليوم لحياة أخرى.. ادعوا له بالرحمة، أحمد معتز ذهب وهو في بداية الطريق.. رحمه الله وغفر له اللهم آمين».

وكان معتز قد قدم أغنية «يا عالم» لنصري، والتي ما زالت تحقق نجاحا كبيرا في رصيد الفنانة.