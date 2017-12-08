تعرض النجم المصري محمد هنيدي لموقف طريف على السجادة الحمراء خلال مشاركته في مهرجان دبي السينمائي الدولي، حيث اصطدم بإحدى المضيفات.

ونجح هنيدي في التعامل مع الموقف بطريقته الكوميدية الطريفة واستطاع تحويل الموضوع الى نوع من الفكاهة على الرغم من الصدمة التي أصابته بعد ارتطامه بالشابة.

كذلك وقع النجم المصري في موقف محرج على الهواء، خلال حديثه مع قناة "سما دبي"، على هامش المهرجان، بعد أن فوجئ بهاتفه يرن على الهواء.

وحاول هنيدي إنهاء المقابلة سريعا للرد على المكالمة، ما أوقعه في ورطة بسبب وقوفه السريع ومغادر المكار الا أنه لم يتمكن من المرور أمام كاميرا التصوير، فتدارك الموقف ووقف مكانه.