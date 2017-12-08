بالرغم من التأكيد أنه لن يكون هناك عمل عن قصة حياة الفنانة شادية، ذكرت تقارير صحافية أن هناك بالفعل عملا بدأ تجهيزه منذ فترة ويحمل عنوان «قمر لا يغيب»، وحتى هذه اللحظة تحاول النجمة دنيا سمير غانم أن تفوز ببطولة العمل.

وبعد وفاة شادية، بدأ السيناريست والكاتب ماهر زهدي بالتحدث مجددا عن القصة مرة أخرى، وبالفعل سيخوض الإخراج سامح الشوادي، وكان بعض المقربين لشادية قد أكدوا تحمسها للفكرة بعد عرضها عليها وهو ما أكدته فنانة مقربة منها، وأن دنيا عادت الى تحمسها من جديد بعد سنوات.

ولكن ابن شقيقتها خالد شاكر أوضح، في تصريحات له، أن هذا الكلام لن يتم، لأن شادية ترددت كثيرا في تقديم سيرتها احتراما للأشخاص الذين مروا في حياتها، والقصة لن تخصها وحدها في هذه الحالة، وأشار إلى أنه لن يكون هناك أي عمل أكان في الوقت الحالي أم مستقبلا، وأن المخرج لن يتحدث مع أسرتها مرة أخرى.

من جانبه، أكد د.أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية في مصر أنه لن تتم الموافقة على العمل، وقال، في تصريحات له: شادية قررت الابتعاد وكانت ترفض الظهور في عمل فني عن قصة حياتها.