دمشق- هدى العبود

تستعد الفنانة السورية وفاء موصللي لتقديم مسرحية بمناسبة أعياد الميلاد على مسرح دار الأوبرا بدمشق، وذلك ضمن كوكبة من الفنانين بالاشتراك مع «جوقة الفرح العالمية» بمساعدة الأب إلياس زحلاوي و«كورال وموسيقى» تسودها التراتيل الدينية والأغاني التراثية وأغنيات للراحل وديع الصافي، خاصة أن الفرقة تقدم عروضها على المستوى العالمي، بدءا من الولايات المتحدة الأميركية وأستراليا وكندا ودول الاتحاد الأوروبي، ومن أبرز الفنانين الذين سيشاركون الفنانة موصللي «فرقة الكورال» النجمة السينمائية جيانا عنيد ومحمد خير الجراح ومعن عبدالحق.

وقالت النجمة وفاء موصللي لـ «الأنباء» عن دورها في المسرحية إنها ستلعب دور المرأة العجوز والبالغة من العمر عامها الخامسة والتسعين، يستحضرها رجل في المنام وهي تقول له «لقد تركوني في مأوى للمسنين»، في إشارة إلى كل من يترك والديه في خريف العمر مهملا ظنا منه أن دور العجزة تكون الملاذ الآمن لهما، متناسين أن الأم والأب يفضلان الموت ألف مرة على ألا يبتعدا عن أبنائهما، لكن موصللي وهي إحدى الفنانات في المسرحية وتدعى «نجمة» تعتب وتقول: «بدلا من أن أكون على الشجرة أدل السيد المسيح على الطريق، تركوني على واجهات المحلات، حتى أدلهم على أماكن السهر واللهو».

وتشير موصللي إلى أن المعنى من المسرحية أن الناس هجروا تلبية نداء ربهم للعبادة ومساعدة الفقراء، وأصبحوا يذهبون إلى الرقص واللهو.

وتابعت: حقيقة المسرحية تهدف إلى إعادة الناس إلى الروحانية والإنسانية، وأن بابا نويل وجد ليدل الناس على أماكن الصلاة وتقديم اللعب للأطفال الفقراء والأغنياء على حد سواء، وأن الأطفال يجب أن يلعبوا ويلهوا ويستمتعوا بالعيد، لكن علينا أن نفهمهم معاني العيد ولماذا كانت هذه المناسبة العظيمة التي يحتفل فيها العالم بأسره.

جدير بالذكر أن المسرحية من تأليف ميشيل نصر الله وإخراج عروة العربي، والعرض سيكون قبل عيد الميلاد على مسرح دار الأوبرا بدمشق.