كانت النجمة هيفاء وهبي قبل عامين قد رشحت لتقديم شخصية «شفيقة» التي سبق أن قدمتها النجمة الراحلة سعاد حسني في فيلم «شفيقة ومتولي» ولكن ضمن مسلسل يتألف من 30 حلقة باسم «حكاية شفيقة»، وبالرغم من حماسة هيفاء للعمل اعتذرت عنه لرغبتها في عدم تقديم عمل يضعها في خانة المقارنة.

وذكرت تقارير صحافية أن النجمة سمية الخشاب، التي عادت أخيرا من شهر العسل، قررت بدورها أن تقدم هي الشخصية بعدما عرض عليها السيناريو الذي أعجبت به كثيرا وهي حاليا تبحث عن شركة إنتاج كي تبدأ بتنفيذ التفاصيل قريبا ولكي تلحق بالسباق الرمضاني.

ومن خلال حكاية «شفيقة»، تقدم سمية السيرة الشعبية الشهيرة لبنت من أصول صعيدية تدعى «شفيقة» يذهب شقيقها إلى الجيش وتضطر لبيع جسدها وتكشف العديد من الأسرار في الدولة، ما يجعلها تقتل في نهاية العمل وتقدم من خلاله مجموعة من الأغنيات أيضا.

من جهة أخرى، ذكرت التقارير أيضا أن الخشاب تحضر في الوقت الحالي لأكثر من عمل يجمعها بزوجها المطرب أحمد سعد، حيث سيشارك كل منهما في سيناريو فيلم من المفترض أن يكون من بطولتهما معا، ولكن حتى الآن لم يتعاقد بصورة نهائية خاصة أن سمية قررت أن تدقق كثيرا في اختياراتها خلال الفترة المقبلة.

وجدير بالذكر أن سمية الخشاب تزوجت من أحمد سعد قبل أسابيع قليلة في حفل عائلي بسيط بعد أن كشفت زوجته السابقة الفنانة ريم البارودي عن وجود علاقة عاطفية بينهما، وقد حرصت سمية على أن تصور عقد القرآن مباشرة ليشاهده جمهورها على «انستغرام» لتنفي بذلك ما قالته ريم بأنهما متزوجان بالفعل، وتأتي خطوة سمية لأول مرة في الاعتراف بزواجها على عكس إخفائها لزواجها من قبل لرغبتها في أن تصبح أما خلال عام 2018.