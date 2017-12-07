بحسب ما نشر في "جريدة الرياض" أن مجموعة "MBC" قررت اليوم إيقاف المذيعة الأردنية علا الفارس على خلفية تغريدة نشرتها فجر اليوم، بشأن قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنقل السفارة الأمريكية إلى القدس.

وكتبت الفارس في تغريدتها: "ترامب لم يختر توقيت إعلان القدس عاصمة إسرائيل عبثاً، فبعد زيارته لنا تأكد أنّ العرب سيدينون الاعتراف الليلة ويغنون غداً هلا بالخميس".

وقالت المصادر إن سبب الإيقاف هو ما تضمنته التغريدة من إهانة للشعوب العربية.

وأثارت تغريدة الفارس غضبًا واسعًا في أوساط النشطاء العرب على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث طالب عدد كبير منهم بالتحقيق معها بسبب التجاوز الوارد في التغريدة.



وتحركت القناة بعدما طالب مغردون سعوديون بإيقاف علا الفارس على إثر تغريدة كتبتها عن القدس، وفسرها مغردون بأنها مسيئة للسعودية، بعد إطلاق وسم بعنوان: «علا الفارس تسيء للسعودية».