كشفت الفنانة المصرية نجلاء بدر عن تعرضها لمعاكسات صريحة من نساء مثلها، لافتة إلى أن هناك 3 فتيات اعترفن بحبهن لها.

وقالت “نجلاء بدر” عبر أحد البرامج التلفزيونية، إنها تعرضت لموقف غريب خلال عملها في الخارج، إذ صارحتها إحدى الفتيات أنها تغار عليها من الرجال وتهتم بها للغاية.

وأشارت الفنانة، إلى أن تلك الفتاة أرسلت لها رسالة غرامية على غرفتها تعترف فيها بحبها لها، لكن بدر قالت إنها لا تريد ذلك النوع من العلاقات.

وأوضحت أن العلاقات المثلية انتشرت للغاية، حيث تعرّضت لموقف مشابه من فتاة أجنبية، لكنها رفضت العلاقة معها، مشيرة إلى وجود فرق كبير في العلاقة بين الرجال والنساء، إذ أن الفتاة فور إخبارها أنها لا تحبها تتوقف عن ملاحقتها تمامًا وتبتعد عكس الرجال.

وأشارت “نجلاء بدر” إلى أن أحد الرجال الذين ارتبطت بهم عاطفيًا طالبها بـ”الحجاب” رغم أنه لم يكن يُصلي، ولا يعرف حتى عدد ركعات صلاة المغرب، إلى جانب أنه قام بخيانتها جسديًا مع فتاة أخرى.