على عكس ما تردد الفترة القليلة الماضية في الكثير من المواقع الإلكترونية بأن انفصال الفنانة دينا حدث منذ أيام، فإنها انفصلت عن زوجها منذ أكثر من عامين.

وترغب دينا في الفترة الحالية في التركيز على عملها ومشاريعها الفنية الجديدة، ومنها مسلسل «البيت الكبير» الذي تعاقدت عليه مؤخرا.

وكانت أخبار أخرى قد انتشرت حول خضوع دينا لعملية لتجميل صوتها، إلا أنها خضعت لعملية بالفعل ولكن منذ فترة طويلة، ولم تكن بغرض التجميل ولكن، بحسب مجلة «لها» لتحسين قدرتها على الكلام، حيث كانت تعاني من ألم شديد في الحنجرة.

يذكر ان دينا أنهت تصوير مشاهدها في فيلم «حليمو أسطورة الشواطئ»، ويجمع العمل عددا كبيرا من النجوم، منهم طلعت زكريا وابنته أميمة، ورامي غيط، وخالد حمزاوي، ونور الكاديكي، وعمر وطاهر بدر، وريم البارودي.



وهو من تأليف محمد فضل وإنتاج مدحت سعد وإخراج محمد سعيد.