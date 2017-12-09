أعرب الوليد نجل النجم عاصي الحلاني عن محبته الكبيرة لشقيقته الصغرى دانا، مهددا من يتعرض لها.

ونشر الوليد صورة جمعته بأخته التي حملها، مقبلا إياها في مشهد أخوي مؤثر، وعلق قائلا: «قد اختلف وإخوتي، ولكن إذا وجهت اصبعا نحوهم، ستكون في مواجهتي».

وعاصي الحلاني متزوج من ملكة جمال لبنان السابقة كوليت بولس، وأنجبا الى جانب الوليد ودانا، الفنانة الشابة ماريتا.

وكان الحلاني الأب قد نشر عبر حسابه الرسمي على «انستغرام» مقطع فيديو طريفا جمعه بالوليد أخيرا، يتبادلان فيه غناء «هلا بالخميس» ولكن على طريقتهما العفوية.

من جهة أخرى، كشف الفنان عاصي الحلاني أنه يحضر حاليا لتصوير الكليب الخاص بأغنيته «كنت الورد» مع المخرج حسن غدار، وهي من ألبومه الأخير «حبيب القلب»، وقال، بحسب «العربية.نت»، إنه أحيانا يشارك في فكرة الفيديو كليب الخاصة بأغانيه، خصوصا إذا عرضت عليه أفكار لا تقنعه.

وعن حياته الشخصية وأسرته، أشار عاصي إلى عشقه للبقاء في المنزل مع العائلة، أو قضاء الوقت في مزرعته في قريته الحلانية، مضيفا أنه لا يحب السهر خارج المنزل، وقال إن زوجته كوليت هي الجندي المجهول في نجاحاته، وكل ما وصل إليه لأنها امرأة محبة وذكية ولطالما أمنت له أجواء الراحة التامة في المنزل، واعتبر أن أولاده هم «نعمة الحياة».