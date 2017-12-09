وافق النجم المصري عمرو سعد على الظهور ضمن فريق عمل فيلم «حرب كرموز» الذي يقوم ببطولته أمير كرارة، وغادة عبدالرازق، وعدد كبير من النجوم، ومن إنتاج محمد السبكي، وذلك بحسب مصدر من داخل فريق العمل.

وكشفت تقارير صحافية نقلا عن مصدر أن عمرو سيظهر كضيف شرف وليس كبطل أساسي في العمل، وأشار المصدر إلى أن معظم النجوم الذين انضموا للفيلم مؤخرا، لن يتجاوز ظهورهم المشهد أو الاثنين، ومنهم: إيمان العاصي، وأحمد السقا، وفتحي عبدالوهاب، وعمرو سعد، مؤكدا أن أيا من ضيوف الشرف لم يحصل على أجر له مقابل تجسيد مشاهده المحدودة، بحسب الاتفاق مع المنتج محمد السبكي.

يذكر أن عمرو يقوم حاليا بتصوير فيلمه «كارما» الذي يقوم فيه بدور البطولة إلى جانب عدد كبير من الفنانين، منهم: غادة عبدالرازق، ودلال عبدالعزيز، وزينة، وحسن الرداد، ووفاء عامر، ويظهر معظمهم أيضا كضيوف شرف في الفيلم الذي يخرجه خالد يوسف ويعود من خلاله للسينما بعد غياب أكثر من 5 سنوات.