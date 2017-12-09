منذ أن قدمت النجمة داليا البحيري مسلسل «في غمضة عين»، الذي كانت تقوم ببطولته الفنانة أنغام، لم تقدم أي عمل آخر سوى مسلسل السيت كوم «يوميات زوجة مفروسة أوي»، الذي صورت منه 3 أجزاء، حيث رشحت في العديد من الأعمال، إلا أنه في اللحظة الأخيرة لتنفيذها نجد أن العمل يتوقف، أو تعتذر عنه داليا، واستمرت حالة النحس تطارد داليا حتى هذه الأيام.

ويبدو أن حالة النحس التي تطارد البحيري سترحل عنها، حيث تدخل «الزعيم» عادل إمام ورشحها لبطولة مسلسله الجديد، الذي يحمل عنوان «عوالم خفية»، ومن المقرر أن ينافس به في الماراثون الرمضاني المقبل، وهو العمل الذي يتولى إنتاجه نجله المخرج رامي إمام في أولى تجاربه الإنتاجية، ومن إخراجه أيضا، ويتعاون «الزعيم» فيه مع مجموعة شباب من المؤلفين الجدد وهم أمين جمال ومحمد محرز ومحمود حمدان.

ويذكر ان الفنانة داليا البحيري كانت متعاقدة على عمل سينمائي يحمل عنوان «اللعبة شمال»، تشارك في بطولته إلى جوار الفنان أحمد الفيشاوي، وعلى الرغم من أنها كانت قد تعاقدت عليه في عام 2016 الماضي، فإنه لم يتم تنفيذه حتى هذه الأيام.