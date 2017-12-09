أكد مكتب برلنتي عبدالحميد، محامية الفنان إيمان البحر درويش، أن موكلها يعاني من حالة صحية غير مستقرة في الوقت الحالي، على العكس من التصريحات التي أدلى بها عضو من نقابة الموسيقيين في مصر بأن حالة إيمان قد استقرت.

وذكرت تقارير صحافية ان مكتب المحامية أشار إلى أن موكلها قد ساءت حالته بعد أن استقرت قبل فترة، حيث حدثت له مضاعفات أدت إلى اجرائه جراحة أخرى، وتعرضه لفقدان الوعي مؤخرا.

وفي السياق نفسه، استنكر عدد من أعضاء نقابة الموسيقيين التصريحات التي أدلى بها أحد المسؤولين في النقابة حول تحسن حالة إيمان البحر درويش، لاسيما ان النقابة لا تتابع حالته الصحية.

وكان إيمان البحر درويش قد تعرض لنزيف في المخ خلال الشهر الماضي أدى إلى إجرائه عمليات جراحية عدة في المخ لوقف النزيف، لكنه فقد الوعي مؤخرا.