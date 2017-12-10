ردت الفنانة نادية الجندي على اتهامات نادر نجل زوجها الراحل الفنان عماد حمدي، بعد أن قال إن والده توفي مفلسا بسببها، مؤكدة أنه وراء كل الشائعات الخاطئة التي نشرت وتنشر عنها، مهددة إياه بملاحقته في القضاء ما لم يتوقف عن الترويج لتلك الأخبار الكاذبة.

وأكدت الجندي، خلال حوارها ببرنامج «أنا وأنا»، الذي تقدمه الإعلامية سمر يسري ويذاع على قناة «ON E» المصرية، أن الفنان عماد حمدي كان بمنزلة أب وأخ لها، وأنه كان مفلسا في نهاية عمره، وهذه الادعاءات باطلة تماما، مؤكدة أن نجلها هدد نادر بملاحقته في القضاء ما لم يتوقف عن ذلك.

وقالت نادية إنها التحقت بكلية الآداب قسم الاجتماع، إلا أنها لم تستطع استكمال تعليمها الجامعي بسبب تركيزها في الفن، وأضافت: «أنا فنانة وما ينفعش شغلي غير إني أقف قدام الكاميرا، وكان عندي في بداية حياتي الفنية بوتيك ناجح وأهملته بسبب حبي للفن، رغم إن عماد حمدي قالي «يا بنتي حد يبقى عنده مشروع ناجح ويسيبه». وأوضحت أنها لم تعتد أن تنشغل أو تركز في أكثر من عمل في وقت واحد، وهذا هو سر نجاحها في الفن الذي أحبته وكرست له كل حياتها.