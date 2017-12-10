يجسد الفنان خالد سليم في أحداث مسلسل «ورا الشمس» شخصية شاب من الطبقة فوق المتوسطة ويعيش حياته برفاهية شديدة، إلى أن تحدث جريمة قتل، ويتهم بها ويتم سجنه عدة أشهر، وبعدها يخرج ويقرر أن يعيش حياته بشكل هادئ ومنضبط.

وتدور أحداث العمل حول مجموعة من الأصدقاء لدى كل منهم حياته ومستقبله وعائلته، وكل واحد يعيش في دوامة الحياة ويتم اكتشاف جريمة قتل قد حدثت منذ 10 سنوات، وتتفتح أوراقها وأزماتها من جديد، وتنقلب الدنيا رأسا على عقب، لينغرس جميع الأصدقاء في هذه الأزمة.

و«ورا الشمس» تأليف محمد ناير، وإخراج أحمد سمير فرج وبطولة لقاء الخميسي وخالد سليم ونبيل عيسى وأحمد صلاح حسني وعائشة بن أحمد وجيهان خليل وعبدالرحمن أبوزهرة، وينتمي إلى نوعية أعمال الـ 60 حلقة ومقرر عرضه في يناير المقبل على إحدى القنوات الفضائية الخاصة.

وفي سياق آخر، تبدأ النجمة منى زكي في قراءة سيناريو مسلسل «وشوش وأقنعة»، بعد عودتها من مهرجان دبي السينمائي، لكي تحسم قرارها النهائي لتقدم دور البطولة في أحداث المسلسل مع المخرج سمير سيف، وتأليف محمد رفيع.

و«وشوش وأقنعة»، قصة شاهندا جلال وسيناريو وحوار محمد رفيع، والذي ينتمي لنوعية الـ 45 حلقة وأحداثه تدور في إطار اجتماعي، ويضم العمل وجوها جديدة تشجيعا من المخرج سمير سيف. ويعد المسلسل التعاون الثاني لها مع المخرج المخضرم سمير سيف بعد مسلسل «السندريلا»، الذي عرض في عام 2006 وشاركها في بطولة العمل يوسف الشريف وغادة رجب ومدحت صالح، ولطفي لبيب ومها أبوعوف، ورصد العمل حياة سندريلا الشاشة العربية النجمة سعاد حسني، وكيف عاشت في زمن العصر الذهبي بالسينما المصرية، ومن فترة 1997 تصاب بمرض ما أدى إلى أن تتوقف عن التمثيل حتى تستكمل علاجها في لندن، وفي عام 2000 توفيت سعاد حسني إثر سقوطها من شرفة النافذة، بالمنزل الذي كانت تقيم فيه مع صديقتها بلندن في ظروف غامضة.

ومن ناحية أخرى تم تأجيل مسلسل «إيزيس» لمنى زكي لكثرة تحضيرات العمل، ورغبة المخرج محمد ياسين في تنفيذه دون استعجال، خاصة أن أحداث العمل تتطلب السفر بعدة محافظات داخل مصر، هذا بالإضافة إلى انشغال المؤلفة مريم ناعوم بمسلسل آخر تعاقدت عليه قبل مسلسل منى زكي.