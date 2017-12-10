القاهرة ـ خلود أبوالمجد

بدأت الفنانة التونسية فاطمة ناصر تصوير دورها في القصة الرابعة من خماسيات مسلسل «نصيبي وقسمتك» واسمها «604» في جزئه الثاني بعد أن كانت قد شاركت في الجزء الأول مع الفنان هاني سلامة الذي اعتذر عن الجزء الثاني لتصبح بطولته نسائية.

المسلسل من تأليف عمرو محمود ياسين وإنتاج أحمد عبدالعاطي، ويخرج هذه الخماسية أكرم فريد. والقصة بطولة كل من حنان مطاوع، فاطمة ناصر، تاتيانا، إيهاب فهمي ونادية رشاد.

وعبرت فاطمة عن سعادتها بالعمل وقالت إنها تعتبره من الأعمال المتميزة التي شاركت فيها، مؤكدة أنها تقدم في هذه القصة شخصية معقدة جدا ومؤثرة في الأحداث بشكل كبير يجعلها من الصعب عليها أن تفصح عنها لأنها المحرك الأساسي فيها.