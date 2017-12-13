نشرت بعض المواقع مساء أمس خبرًا مفاده هجرة الفنانة شيرين عبد الوهاب إلى بيروت، واتخاذها قرارًا بنقل إقامتها إلى هناك، بعد شعورها بالإحباط من الهجوم المتزايد عليها في الفترة الأخيرة.



وأشارت الأخبار إلى استعداد الفنانة لنقل مدارس أطفالها إلى لبنان، تمهيدًا للهجرة التي بدأت بالفعل في إنهاء اجراءاتها القانونية، وذلك بإتمام زواجها من شاب لبناني كما ذكر بعض المواقع.



وأكد بعض المصادر المقربة من الفنانة الشهيرة ، أنّ الخبر ليس صحيحًا مئة في المئة، وأشار المصدر إلى أنّ شيرين بالفعل فكرت في الهجرة أكثر من مرة، إحداها منذ ثلاث سنوات تقريبًا، وفكرت في نقل إقامتها كاملة إلى دبي، ومنذ أسابيع فكرت بالفعل في الهجرة لبيروت بشكل نهائي، لكنها تراجعت عن الفكرة بشكل سريع بناءًا على نصيحة أصدقائها والمقربين منها.



وعن زواجها من لبناني نفى المصدر هذا الجزء من الخبر، مؤكدًا أنها لا تستعد للزواج في هذه الفترة، ومشغولة بحفلاتها الغنائية ونشاطاتها الفنية المقبلة.



يُذكر أنّ شيرين تعرضت في الفترة الأخيرة لأزمة نفسية بسبب الهجوم الشديد عليها، إثر انتشار الفيديو المسرب من إحدى حفلاتها، والتي تتحدث فيه عن بلدها ونهر النيل بطريقة وصفها البعض بغير اللائقة، وتطور الأمر إلى صدور قرار من نقابة الموسيقيين بإيقافها عن العمل، قبل أن يتم التصالح منذ أسابيع عدة.