بعد غياب طويل عن وسائل الاعلام، شاركت الفنانة حورية فرغلي في مهرجان دبي السينمائي في دورته الـ14، وذلك للترويج لفيلمها الجديد "طلق صناعي"، حيث يشهد المهرجان عرضه الأول.

وأثار شكل فرغلي ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اتهمها بعض المشاهدين باجرائها عملية تجميل جديدة لأنفها، معتبرين أنها زادت الامر سوءاً وجعلت وجهها يبدو مشوهاً للغاية وملامحها صادمة.

والملفت أن حورية حضرت بكامل أناقتها المعهودة بفستان أسود قصير ومميّز، وحاولت إخفاء تشوه أنفها من خلال المكياج، وانقسمت التعليقات بين من اعتبر أنها أنفها بات بشكل أفضل عن السابق، ومن رأى أنها لم تنجح في ذلك فبدا الأنف مختلفاً عن السابق.

وتعاني فرغلي منذ فترة كبيرة من تشوه في أنفها بسبب عملية جراحية أجرتها منذ سنوات وسببت لها العديد من المشاكل الصحية في التنفس.

يذكر أن فرغلي حضرت عرض فيلمها في دبي وشاركت أيضاً في الندوة المخصصة له مع الصحافة والاعلام، وكان معها بطلي الفيلم ماجد الكلداني وسيد رجب والمخرج والمؤلف خالد دياب.