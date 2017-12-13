فاجأ النجم التونسي أحمد الشريف الجمهور بقرار عودته الى الساحة الغنائية بعد غياب أكثر من 5 سنوات.

وأكد في مقابلة مع برنامج "عرب وود" أنه عائد بأغنية من كلماته وألحانه إسمها "مني اسمعي"، مشيراً إلى أنه صورها أيضاً على طريقة الفيديو كليب مع طاقم محترف تحت إدارة المخرج محمد علي القصدلي.



وكشف نجم "ستار أكاديمي" في موصمه الأول أنه ابتعد عن الغناء والأضواء والشهرة الفترة الماضية بسبب زواجه وانشغاله في رعاية أولاده في مراحلهم العمرية الأولى.

والملفت أن النجم التونسي الذي غاب فجأة ابتعد أيضاً عن العالم الافتراضي، ومواقع التواصل الاجتماعي بشكل نهائي، الأمر الذي جعل متابعته من جمهوره شبه مستحيلة في الفترة السابقة.

وأحمد الذي اشتهر بوسامته الى جانب صوته الجميل غاب عن الساحة وهو في القمة وبعد تحقيقه نجاحات كبيرة، من بينها أغنية "سهران معاك الليلة"، و"بدي طير" و"بين الناس" وغيرها من الاغاني الرومنسية التي أحدثت ضجة كبيرة بين جمهوره حينها.