حاول الممثل والمذيع اللبناني عادل كرم في حلقته الأخيرة من برنامج "هيدا حكي"، التهكم على الدراما الخليجية، ما اثار جدلاً واسعاً عبر شبكات التواصل الاجتماعي، واستياءً عارماً من الجمهور الخليجي.

وأشارت التعليقات الى أن كرم استجلب مقاطع من "لوحات كوميدية" على اساس انها من "الدراما الخليجية"، متهكماً على المشاهد والأداء التمثيلي فيها، الى حد وصفه أحد الممثلين بـ"الهبيلة".

ولفتت بعض التعليقات في ردها على كرم الى أن الممثلين الذين تناولهم لا يحملون أصلاً اي جنسية خليجية.

ولجأ كرم ومقدمو البرنامج معه الفنان عباس شاهين وآديل، الى تقديم أداء تهكمي على المشاهد المعروضة باللهجة والحركة.