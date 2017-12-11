تميز بعض المواهب جعل النجوم المدربين الثلاثة كاظم الساهر ونانسي عجرم وتامر حسني في حيرة من أمرهم، إذ يتصارعون لإقنــاع تلك المــواهـــــــب بالانضمام إلى فرقهم، وذلك ضمن الحلقـة الثانية من الموسم الثاني من البرنـامج العالمي «The Voice Kids» بصيغته العربية على MBC1 و«MBC مصر».



وتحدثت المواهب اليافعة عن عشقها للفن وحبها للموسيقى وكيفية تأثيرها عليهم وشغفهم بها، وغنت أصوات استثنائية بحسب تعليق النجوم، فاختطف منها تامر موهبتين، فيما ضم كل من كاظم ونانسي 3 مواهب إلى فريقيهما.

وفي تفاصيل الحلقة ومجرياتها، فقد وصل عشرة أطفال من مختلف الدول العربية، إلى الحلقة الثانية من «The Voice Kids»، سعيا منهم للخضوع للاختبار أمام النجوم- المدربين، بهدف تحقيق حلم النجومية والشهرة والفوز لديهم، وبالتالي الفوز باللقب.



وقد أعرب النجوم أكثر من مرة عن أن بعض الأصوات تضرب على وتر الإحساس عندهم وتجعلهم يستديرون بكراسيهم لاكتشاف هوية الطفل الذي يمتلك هذا الصوت والإحساس والقدرات الفنية المتميزة.



بدأت المنافسة مع أميرة سعد من مصر، ابنة الاثني عشر عاما التي غنت «يا أعز من عيني» للمطربة الراحلة ليلى مراد، فاستدار لها تامر ونانسي، فاختارت الانضمام إلى فريق تامر، أما محمد البندي من الأردن (12 عاما)، فغنى موال «صدق مخطوبة وغرق الغرقان» للفنانين راشد الماجد وحسين الجسمي أثناء عزفه على الغيتار، فلفت له الكراسي الثلاثة، وهنا قرر الطفل أن يرفع من وتيرة الحماس بين الجمهور وعند المدربين الذين حاول كل منهم إقناعه على طريقته بالانضمام إلى فريقه ما سيزيد من فرص الفوز لديه، قبل أن يقرر الانضمام إلى فريق تامر.



وغنت رومي رزق من لبنان (14 عاما) للفنانة كريستينا أغيليرا أغنية «Hurt»، فاستدار لها كاظم وحده في اللحظة الأخيرة، وحظي بها ضمن فريقه.



بدوره، أدى أحمد منصور من مصر (14 عاما) أغنية «أتحدى العالم» لصابر الرباعي، فخرج من البرنامج خالي الوفاض، إذ لم يقنع أيا من المدربين بموهبته.



أما أصغر طفلة تقدمت للبرنامج فهي تاج قسام من سورية وتبلغ من العمر 6 سنوات، وغنت «رزق الله ع العربيات» للفنانة هدى، واستدار لها كاظم وحده، وضمها إلى فريقه.

واستمرت المنافسات بين المواهب الصغيرة، فغنى جورج عاصي من لبنان (12 عاما) أغنية «لو حبنا غلطة» لوائل كفوري، ونجح في إقناع تامر ونانسي بصوته، فاستدارا له بكرسييهما ليختار الانضمام إلى فريق نانسي، أما فراس بن الحاج من تونس (12 عاما)، فلم ينجح في إقناع أي من المدربين بصوته، وخرج من البرنامج، فيما غنت شيماء أبولابدة من فلسطين (14 عاما) «غاب الغالي» لملحم زين، وهنا استدار لها كاظم وحده.



وغنى خالد وعابد المرعي التوأم من سورية (11 عاما) كل منهما منفردا، إذ أدى خالد أغنية «اسأل مرة عليا» لمحمد عبدالمطلب، فاستدارت له نانسي وتامر فاختار أن ينضم إلى فريق نانسي، ثم غنى عابد المرعي «ظلموني الناس» لكوكب الشرق أم كلثوم، فاستدار له النجوم الثلاثة واختار أن ينضم أيضا إلى فريق نانسي.

الجدير ذكره أن 8 أطفال انتقلوا من هذه الحلقة إلى «مرحلة المواجهة»، وتستمر الرحلة الأسبوع المقبل، حتى يصل العدد الإجمالي للمواهب إلى 45 طفلا يتوزعون على 3 فرق، يشرف على تدريبها النجوم الثلاثة.