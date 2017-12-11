إطلالة النجمة منة شلبي في افتتاح مهرجان دبي السينمائي ربما لم تعجب البعض، فيما أشاد آخرون بظهورها على السجادة الحمراء للمهرجان وسط كوكبة من النجوم، فمنة التي اعتادت خلال الفترة الماضية الظهور بشعر قصير والتخلي عن شعرها الطويل، فاجأت الجمهور بإطلالة من خلال فستان مفتوح من الظهر وقد بدت بوزن زائد عن ذي قبل، وعلق البعض على الأمر بأن منة تعاني من مرض ما تسبب في زيادة وزنها بهذه الطريقة حتى بدت في أسوأ إطلالة لها.

وأكدت والدتها الفنانة المعتزلة زيزي مصطفى، في تصريحات صحافية لها، أن منة بخير ولا تعاني أي مشكلة صحية، وقالت: «لا أعلم لماذا يقال مثل هذا الكلام الذي لا يمت للواقع بصلة»، وتابعت بأن منة لم تزد في الوزن، خاصة أنها كانت قد أنقصت وزنها كثيرا من أجل دورها في مسلسل «واحة الغروب»، ولذلك استغربت هذا الكلام.

لكن منة شلبي تعرضت لهجوم عبر «السوشيال ميديا»، فالبعض علق بأنها كان من المفترض ألا ترتدي فستانا كاشفا عن الظهر ما دامت زادت في الوزن، ولا تمارس الرياضة، وآخرون علقوا بأنها تجاهلت البرد الشديد للجو وارتدت ملابس مفتوحة، فيما علق آخرون بأن منة باتت أكثر تصالحا مع جسدها، لكن تسريحة شعرها القصير لم تعد تليق بها خاصة بعدما قصته كثيرا.

ومن المعروف أن منة شلبي تميل دائما للتغيير في اللوك الخاص بها سواء قصات الشعر أو ستايل اللبس وتسعى دائما الى التجديد.