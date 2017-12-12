كشفت المطربة اللبنانية ليلى إسكندر، عن اعتناقها للإسلام بطريقتها الخاصة، بعد أن أثارت حالة من الجدل بشأن هذا الموضوع خاصة بعد زواجها من الممثل السعودي يعقوب الفرحان.

وبثت مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي على موقع “إنستغرام” أثناء إجرائها مقابلة صحفية فور إحيائها حفل زفاف في السعودية، مؤكدة من خلاله أنها اعتنقت الدين الإسلامي، ولكنها لم تعلن عن ذلك حتى الآن.

وتحدثت المطربة اللبنانية عن احترامها لعادات وتقاليد الشعب السعودي، مشيرة إلى أنها تحرص على الظهور بشكل محتشم، مراعاة لعاداتهم وتقاليدهم، فضلًا عن كونها مسلمة.

وسبق أن تحدث الممثل السعودي يعقوب الفرحان عبر برنامج “يا هلا رمضان” حول إمكانية اعتناق زوجته الإسلام.

وقال فرحان:الموضوع خيار، وإذا تمّ سيكون بإرادتها التامة، فهي تربّت تربية مسيحية صالحة ومنفتحة على الدين الإسلامي، كما أنّها تقرأ القرآن، وتصوم معي في رمضان، ولكنّني لا أفرض عليها أي طقوس في هذا الصدد.