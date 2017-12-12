

أثار النجم المصري عمرو دياب جدلاً واسعاً بين عشاقه على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب قميصه الاسود المنقوش بالنقط البيضاء.

وتداول مستخدمو مواقع التواصل مجموعة من الصور من مناسبات مختلفة، ظهر فيها "الهضبة" بالقميص نفسه، وهي من المرات النادرة التي يحصل معه هذا الأمر، لا سيما وأن دياب من النجوم الذين يتابعون الموضة باستمرار، ويبتكرون موضة جديدة يتبعها الشبان.

وظهر "الهضبة" بالقميص خلال مشاركته أخيراً في إحياء حفل زفاف نجم "مسرح مصر" محمد عبد الرحمن، ما أثار ضجة بين متابعيه الذين يركزون الى حدّ كبير على ملابسه وتسريحة شعره واكسسواراته.

وكان دياب ارتدى القميص نفسه في حفل زفاف اللاعب رمضان صبحي، ولكن حينها كانت تسريحة شعره مختلفة، وارتداه أيضاً في حفل زفاف ابنة الفنانة منى عبدالغني.

وانقسمت تعليقات الجمهور حول الامر بشكل كبير. فهناك من انتقد الامر، وهناك من دافع عنه، معتبرين أنه أمر عادي وطبيعي ان يتكرر ارتداء نفس القطعة في أكثر من مناسبة.

يذكر أن الجمهور يهتم كثيراً بما يرتديه النجم المصري، ويعتبره الشباب أيقونة للموضة منذ الثمانينات، ويقلده كثيرون، إن لناحية الملابس او قصات الشعر.