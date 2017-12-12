في حلقة للتاريخ كما قالت الدمية كارو، حلت الفنانة سهير رمزي ضيفة على برنامج "لايڤ من الدوبلكس" مع الدمية الشهيرة أبلة فاهيتا، وأكدت سهير أنها لم تخضع لجراحات التجميل طوال حياتها، ورغم أنها كانت تتمنى إجراء بعض العمليات الا أنها تراجعت بسبب الخوف، والمفاجأة أن خطوتها القادمة ليست فنية وإنما تفكر بجدية في افتتاح مطعم لبيع الفول والطعمية.

سهير قالت في تعريفها عن نفسها إنها من مواليد "برج الحوت"، وأكدت أنها لا زالت متزوجة، وتعول 30 قطة داخل منزلها، كلهم اسمهم "لولو"، وهو نفس إسم دلع زوجها علاء، ونفت تماماً الخضوع لأية جراحة تجميل طوال عمرها، مشيرة الى أنها كانت تتمنى الخضوع لبعض الجراحات، واستبعدت عمليات البوتوكس من التصنيف تحت جراحات التجميل، مؤكدة أن الأطفال الآن يقدمون عليه، وقالت إن البوتوكس عملية تجميل طبيعية ولا يمكن اعتبارها جراحة تجميل.

ونفت سهير رمزي شائعة خطوبتها للفنان العالمي عمر الشريف وقالت إن الصور المتداولة لهما كانت من زيارته لمنزلها بعد عودته للقاهرة لأول مرة بعد غياب طويل، وانطلقت بعدها شائعة الخطوبة والزواج.

وقالت إن أفضل ميزة في زوجها الحالي علاء أنه استمر معها 14 عاماً متواصلة، وهي فترة لم تقضيها من قبل مع أي زوج، لافتة أنه يستطيع احتوائها.

سهير قالت إنها تجيد الطبخ وبخاصة طاجن البامية بالعكاوي، وأكدت أنها تفكر جدياً في افتتاح مطعم لبيع الفول والطعمية.