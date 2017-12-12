وقع الفنان هاني رمزي عقد بطولة الفيلم الإماراتي-المصري الجديد «رمسة كريم»، المتوقع بدء تصويره في فبراير المقبل بين أبوظبي ودبي والقاهرة.

ورحب بمشاركته في بطولة «رمسة كريم»، الذي يأتي من تأليف وإخراج المخرج الإماراتي لؤي السعدي وإنتاج شركة «أفلامي برودكشن» الإماراتية.

وأبدى رمزي إعجابه بفكرة الفيلم، معربا عن سعادته بالتعاون المصري - الإماراتي عبر فيلم سينمائي، وبلقاء نجوم الإمارات في فيلم بهذا المستوى والإمكانيات التي ستجعله علامة فارقة في مسار السينما الإماراتية.

وقال هاني رمزي: لقد تحمست كثيرا لفكرة الفيلم، وأتمنى أن ننفذها بأعلى مستوى يليق باسم البلدين والفنانين المشاركين، كما أتمنى أن ينال إعجاب المشاهد العربي من المحيط إلى الخليج ويكون بادرة جميلة لتعاونات مصرية - إماراتية فنية أكبر، إذ من المهم أن يحدث هذا التعاون الفني بين البلاد العربية.

وأضاف أن مصر والإمارات تربطهما أواصر قوية على المستويين الرسمي والشعبي، ومن الطبيعي أن يترجم هذا الود والاحترام المتبادل إلى أعمال فنية مشتركة تبرز هذا التلاحم والحب بين الشعبين.

وأكد رمزي أن ما جذبه بشكل كبير للتصدي لبطولة الفيلم هي الأفكار الجديدة التي يطرحها، كما أن جلسة العمل التي جمعته مع المخرج الإماراتي لؤي السعدي كانت أكثر من رائعة، إذ كشفت عن الكثير من النقاط التي اتفقا عليها والتقيا معا في الكثير من النقاط حول النص، وأبديا تعاونا وحماسا كبيرا يؤكد على تقديم عمل قوي للمشاهد العربي وليس المصري أو الإماراتي والخليجي فقط.

وقد جمعت الفنان هاني رمزي والمخرج الإماراتي لؤي السعدي جلسات عمل مطولة في القاهرة في الأيام القليلة الماضية، تعرف خلالها هاني رمزي على الكثير من المفردات الإماراتية التي ستتحدث بها شخصيته في الفيلم.

من جانبه قال المخرج الإماراتي لؤي السعدي إنه وجد تعاونا راقيا من الفنان هاني رمزي أثناء جلسات العمل التي اتسمت بالود والانسجام والاتفاق التام حول النص.