طرحت الفنانة اللبنانية كلودا الشمالي أغنية باللهجة المصرية، هي الأولى لها بهذه اللهجة خلال مشوارها الفني، والاغنية الثانية بعد قرار عودتها الى الساحة الفنية عقب فترة غياب، حيث طرحت خلال الفترة الماضية أغنية باللهجة اللبنانية، والتي انطلقت من خلالها فنيا.



وأغنية كلودا الجديدة بعنوان «أبو وشين» وهي من كلمات رامي فؤاد وألحان أحمد زعيم وتوزيع طارق عبدالجابر وميكس وماستر أحود جودة.



ونفت كلودا الشمالي، التي لاحقتها الشائعات طوال فترة غيابها، أشار البعض الى أنها أصيبت بالسرطان بينما قال آخرون ان ابتعادها، يعود الى حرصها على الاهتمام بعائلتها وأولادها، كل تلك الشائعات التي تتعلق بمرضها والتي تتعلق بتفرغها لتربية أولادها، وأوضحت أنها كانت متواجدة بقوة من خلال الأغنيات والحفلات والمهرجانات.