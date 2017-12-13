أثارت إطلالة النجمة منة شلبي في افتتاح مهرجان دبي السينمائي في دورته الـ14، جدلاً واسعاً بسبب فستانها وقصة شعرها.

وتعرضت الفنانة الشابة للانتقاد، بسبب فستانها المفتوح عند الصدر والظهر وبدت فيه بوزن زائد، الأمر الذي دفع البعض للاعتقاد بأنها تعاني من مرض ما تسبب في زيادة وزنها بهذه السرعة.

بدورها، أكدت والدتها الفنانة المعتزلة زيزي مصطفى، في تصريح صحافي، أن منة "بخير ولا تعاني أي مشكلة صحية".

وقالت: "لا أعلم لماذا يقال مثل هذا الكلام المؤذي وهو لا يمت للواقع بصلة"، وأصرّت على أن ابنتها لم تزد في الوزن، إلا أنها عادت لوزنها الطبيعي، خاصة أنها كانت قد أنقصت وزنها كثيراً من أجل دورها في مسلسل "واحة الغروب".

يذكر أن شلبي لا تتميّز فقط بأدوارها الجريئة، إنما أيضاً بملابسها والتغيير الكبير في شكلها إن لناحية الشعر أو المكياج أو وضع الوشوم على جسدها.