شاركت الفنانة المصرية ريم مصطفى متابعيها على «انستغرام» بمقطع فيديو طريف وهي تقلد الفنانة سمية الخشاب بطريقة مضحكة.

وظهرت ريم في المقطع وهي تؤدي شخصية الخشاب في تتر مسلسل «كيد النسا»، وراحت تغني الأغنية وترقص بحركات عفوية، الأمر الذي اعتبره كثير من متابعيها انه سخرية من الخشاب.

ولكن مصطفى، التي تحرص دائما على مشاركة متابعيها بمقاطع فيديو طريفة من كواليس تصوير أعمالها الفنية، علقت على المقطع الجديد قائلة: «من كواليس مسلسل نصيبي وقسمتك الجزء الثاني، اهدي يا مدام مع عمر السعيد».

وتفاعل الجمهور بشكل واسع مع المقطع، وأبدوا إعجابهم بطريقة تقليدها للخشاب، معتبرين أنها تدافع بطريقة غير مباشرة عن صديقتها ريم البارودي وترد عليها بأغنية كيد النسا.

يذكر أن ريم وقعت مؤخرا على بطولة المسلسل الرمضاني الجديد «لآخر نفس»، وهو من كتابة محمد رفعت وإخراج التونسي مجدي السميري.