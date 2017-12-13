على الرغم من رهان الكثيرين على أن مشروع النجمة شيريهان الجديد مع شركة «العدل غروب» لن يرى النور، وهو المشروع الذي أعلنت عنه قبل عام في مؤتمر صحافي كبير بالتعاون مع قنوات «DMC» بعودتها من خلال 13 مسرحية ضخمة تصور سينمائيا لتعرض حصريا على شاشة القناة وإنتاج «العدل غروب»، فإن العمل أوشك أن يعرض على الشاشة، حيث ذكرت تقارير صحافية نقلا عن مصادرها أن شيريهان اشترطت على الموجودين عدم التقاط أي صور من داخل العمل حتى لا يتسرب للصحافة أي شيء يخص الشكل الخاص بها وهي تقدم «كوكو شانيل»، وهي الشخصية الأولى التي أنهت بالفعل تصويرها أخيرا واستمرت لعدة أسابيع في تصويرها بمشاركة وجوه جديدة، خاصة أنها تراجع التصوير لحظة بلحظة كي لا تظهر المشكلة التي في وجهها بعد إجرائها أكثر من جراحة بعد مرضها.

ويباشر كل من المؤلفين تامر حبيب ومريم ناعوم ومحمد أمين راضي كتابة باقي المسرحيات وهي إخراج عدد من المخرجين منهم خالد جلال ومحمد ياسين وآخرون من خلال ورشة عمل كي يبصر العمل النور في 2018.

وذكرت التقارير أن التصوير يجري في مسرح مدينة الإنتاج الذي تحضر فيه شيريهان يوميا من أجل البروفات، حيث استعانت لمدة أشهر بمصممي رقصات من فرنسا وأوروبا لتستعيد لياقتها وتقدم العديد من الشخصيات الشهيرة ومنها «كوكو شانيل» و«مارلين مونرو» و«رابعة العدوية»، وهي الشخصية التي كان من المفترض أن تقدمها من قبل في عمل درامي.